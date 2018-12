Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hilden (dpa/lnw) - Die Autobahn 3 ist nach einem Unfall bei Hilden am Sonntagabend in Fahrtrichtung Köln gesperrt worden. Die Sperrung wurde jedoch am späten Abend aufgehoben, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Bei dem Unfall wurden drei Menschen leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Ein möglicher Unfallverursacher sei weitergefahren, er werde gesucht. Der Hergang war zunächst unklar.