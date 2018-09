Einjährige wird von Oma angefahren und schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hessisch Lichtenau (dpa/lhe) - Ein einjähriges Mädchen ist bei einem Unfall in Hessisch Lichtenau (Werra-Meißner-Kreis) von seiner Oma angefahren und schwer verletzt worden. Das kleine Mädchen war am Freitag auf dem Grundstück der Familie im Ortsteil Velmeden hinter einer Scheune herumgelaufen, als seine Oma mit dem Auto um die Ecke fuhr. Wie die Polizei am Samstag weiter mitteilte, lief das Kind vor den Wagen der 51-Jährigen. Ein Rettungshubschrauber brachte das Mädchen in ein Krankenhaus.