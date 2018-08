Toter und Schwerverletzter bei Unfall auf Mülldeponie

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Heßheim (dpa/lsr) - Ein tödlicher Unfall hat sich nach Angaben der Kontrollbehörde auf der Mülldeponie in Heßheim (Rhein-Pfalz-Kreis) ereignet. "Die Firma hat uns mitgeteilt, dass es einen Toten und einen Schwerverletzten gibt", sagte eine Sprecherin der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd in Neustadt an der Weinstraße am Dienstag. Berichte über eine angebliche Explosion könne sie nicht bestätigen.

Die Polizei in Frankenthal sprach von einem "Ereignis" auf der Mülldeponie. "Es gibt dort einen Einsatz. Die Ermittlungen laufen", sagte ein Sprecher. Am Morgen waren die Bewohner aufgerufen worden, wegen Geruchsentwicklung zeitweise Türen und Fenster zu schließen.