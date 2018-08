Deponie-Arbeiter starb durch Ersticken infolge Vergiftung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Heßheim (dpa/lrs) - Der beim Gefahrstoffunfall auf einer Mülldeponie in Heßheim (Rhein-Pfalz-Kreis) ums Leben gekommene Arbeiter ist an Vergiftung gestorben. Eine Obduktion der Leiche habe als Todesursache inneres Ersticken ergeben, teilte die Polizei in Ludwigshafen am Donnerstag mit. "Die Ursache der Vergiftung wird derzeit ermittelt", sagte ein Sprecher. Ein Schnelltest hatte ergeben, dass der Unfall wohl von Blausäure und Schwefelwasserstoff verursacht worden war. Bei einer Vergiftung wird innerhalb von Sekunden das Atemzentrum gelähmt.

Der Unfall hatte sich am vergangenen Dienstag ereignet. Dabei war auch ein 30-jähriger Mann verletzt worden. Sollte er im Krankenhaus ansprechbar sein, erhoffen sich die Ermittler mehr Details über den Hergang. Die Männer waren bewusstlos zusammengebrochen, der Ältere starb später. Auf dem Gelände war ein zunächst unbekannter Stoff ausgetreten, die Flüssigkeit wurde in einem Auffangbecken gesichert.

Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) hatte von "vielen offenen Fragen" gesprochen. "Sobald die Unfallstelle freigegeben ist, werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd den Arbeitsschutz auf dem Gelände des Unternehmens sowie die Dokumentation überprüfen." Die Ortsgemeinde Heßheim mit rund 3000 Einwohnern liegt westlich von Frankenthal.