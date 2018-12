Zwei Schwerverletzte bei Autounfall

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Herne (dpa/lnw) - Bei einem schweren Verkehrsunfall ist ein Auto in Herne in einer Böschung gelandet. Dabei wurden die zwei Insassen schwer verletzt, wie die Polizei berichtete. Wieso der Wagen von der Straße abkam, konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht sagen. Das Auto lag in einer Böschung zwischen der Autobahn und einer anliegenden Straße. Die zwei Verletzten wurden von den Rettungskräften geborgen und ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei untersuchte außerdem zwei Rohrleitungen eines anliegenden Firmengebäudes auf mögliche Schäden.