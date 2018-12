Nach Lkw-Brand und Stau-Unfall: Bergung weitgehend vorüber

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hermsdorf (dpa/th) - Nach dem Brand eines Schwertransporters auf der Autobahn 4 Richtung Dresden sind die Bergungsarbeiten am Donnerstagnachmittag zu Ende gegangen. Der Lastwagen war am Mittwoch kurz nach 17.00 Uhr kurz vor dem Autobahnkreuz Hermsdorf in Brand geraten und auf dem Standstreifen zum Stehen gekommen, teilte die Autobahnpolizei am Donnerstag mit. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Das Fahrzeug wurde allerdings so schwer beschädigt, dass eine Spezialfirma für den Abtransport hinzugerufen werden musste.

Die Autobahn wurde zeitweise voll, für die Zeit der Bergung blieb dann nur noch der rechte Fahrstreifen gesperrt. Am Mittwochabend kam es während der Vollsperrung im Stau zusätzlich zu einem Unfall. Ein 53-Jähriger wollte nicht mehr warten und nutze die Lücke der Rettungsgasse, um den Stau zu passieren. Dabei rammte er zwei Autos. Verletzt wurde niemand. Den Mann erwarten jetzt ein Monat Fahrverbot und ein Bußgeld.