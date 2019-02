82-jährige Fußgängerin stirbt nach Verkehrsunfall

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hermsdorf (dpa/th) - Eine 82 Jahre alte Fußgängerin ist von einem Auto angefahren worden und später an ihren Verletzungen gestorben. Die Seniorin war am Freitag auf einem Fußgängerweg in Hermsdorf (Saale-Holzland-Kreis) unterwegs, als sie von einem 86 Jahre alten Autofahrer übersehen wurde, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Sie wurde von dem Auto frontal erfasst und dabei schwer verletzt. Die Frau wurde in ein Krankenhaus nach Gera gebracht, wo sie am Samstag starb. Nach dem Unfall ermittelt nun die Polizei und sucht nach Zeugen.