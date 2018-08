Pferde gehen durch: drei Verletzte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hermannsburg (dpa/lni) - Bitteres Ende einer Kutschfahrt in Hermannsburg in der Gemeinde Südheide: Als bei einem Zweispänner die Pferde durchgingen, wurden am Sonntag der Kutscher und seine hinter ihm sitzende Ehefrau aus dem Gefährt gegen einen Baum geschleudert - beide wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Ein weiterer Mitfahrer zog sich leichtere Blessuren zu. Die Pferde zogen ihre Kutsche 200 Meter weiter und blieben dann erst unbeschadet stehen. Bei den drei Verletzten handelt es sich um Urlauber eines Reiter- und Ferienhofs. Die Polizei stellte bei der Überprüfung des Zweispänners Mängel an der Bremsanlage fest. Kutsche und Pferde sind Eigentum des Kutschers.