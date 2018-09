88-Jährige bei Pferdekutschen-Unfall verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Seebad Ahlbeck (dpa/mv) - Bei einer Ausflugstour mit einer Pferdekutsche auf der Insel Usedom ist eine 88-jährige Frau verletzt worden. Als der Kutscher am Dienstag sein Gespann für einen kurzen Moment verlassen hatte, machten sich die Pferde mit den drei Fahrgästen in der Kutsche selbstständig, wie die Polizei am Dienstag in Anklam mitteilte. Die Kutsche kippte um und die Frau verletzte sich beim Sturz an der Schulter. Die beiden anderen Insassen blieben unverletzt. Nach Angaben der Polizei hatten sich die Pferde aus bislang unbekannter Ursache erschreckt und rannten los. Weil sie den Stall in der Nähe witterten, drehten sie in die Richtung ab. Die Kutsche kippte und landete mit den Fahrgästen im Graben. An der Kutsche entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 20 000 Euro.