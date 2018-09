80-Jähriger wird am Steuer ohnmächtig: Leicht verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Heringen (dpa/lhe) - Ein 80 Jahre alter Autofahrer ist in Heringen (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) am Steuer seines Wagens ohnmächtig geworden. Er kam nach links von der Straße ab und fuhr gegen ein Straßenschild, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein weiteres Schild wurde beschädigt. Der Mann wurde bei dem Unfall am Freitag leicht verletzt. Er kam in ein Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Schaden auf 4600 Euro.