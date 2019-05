Auto kollidiert mit Traktor: Autofahrer schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hemsbünde (dpa/lni) - Bei einem Unfall auf einer Bundesstraße bei Hemsbünde (Landkreis Rotenburg) ist ein 32-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Nach Polizeiangaben vom Dienstag krachte der Mann mit hoher Geschwindigkeit in einen Traktor, der vor ihm in dieselbe Richtung fuhr. Während der 50 Jahre alte Traktorfahrer auf dem rechten Seitenstreifen stoppen konnte, schleuderte das Auto über die Straße und prallte gegen einen Baum. Feuerwehrmänner bargen den Autofahrer aus seinem zerstörten Wagen. Er kam am Dienstagmorgen in ein Krankenhaus. Der Traktorfahrer wurde leicht verletzt. Aufgrund der Bergungsarbeiten war die Bundesstraße für vier Stunden gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehr als 20 000 Euro.