Wohnmobil kollidiert mit Autos auf A2: Zwei Schwerverletzte

Helmstedt (dpa/lni) - Bei einem Unfall auf der Autobahn 2 bei Helmstedt sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Insgesamt waren in den Zusammenstoß fünf Autos und ein Wohnmobil involviert, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Die Autobahn musste nach dem Unfall am Sonntagabend bis in die Nacht gesperrt werden. Grund für die Kollision war laut Polizeiangaben ein plötzlicher Spurwechsel des Wohnmobils, dem die nachfolgenden Autos ausweichen wollten. Ein Auto kam dabei ins Schleudern und drehte sich, woraufhin es zur Kollision kam.

Während der 63 Jahre alte Fahrer des Wohnmobils und seine Mitfahrerin nur leicht verletzt wurden, mussten ein 47 und ein 30 Jahre alter Autofahrer mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Für die Bergung der Fahrzeuge und die Reinigungsarbeiten wurde die A2 in Richtung Hannover bis 1.30 Uhr gesperrt.