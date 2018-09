Motorradfahrer gerät in Gegenverkehr und stirbt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hellenthal (dpa/lnw) - Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hellenthal im Kreis Euskirchen ist am Samstag ein 21-Jähriger Motorradfahrer in den Gegenverkehr geraten und getötet worden. Nach Angaben der Polizei verlor der junge Mann, der mit einer größeren Gruppe von Motorradfahrern die Kreisstraße 68 befuhr, in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er stürzte und schleuderte mit seinem Motorrad in das entgegenkommende Auto eines 48-Jährigen. Der Motorradfahrer starb laut Einsatzbericht noch an der Unfallstelle, zum Gesundheitszustand des Autofahrers machte die Polizei zunächst keine Angaben. Die Unfallstelle blieb zwischenzeitlich gesperrt.