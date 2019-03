Direkt aus dem dpa-Newskanal

Heilbronn (dpa/lsw) - Bei einem Autounfall in Heilbronn sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein 24-Jähriger hatte am Dienstagabend eine rote Ampel an einer Kreuzung missachtet und mit seinem Auto seitlich den Wagen einer 52-Jährigen gerammt, wie die Polizei mitteilte. Beide kamen schwer verletzt ins Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen war der Unfallverursacher alkoholisiert. Sein Beifahrer blieb unverletzt.