Heilbad Heiligenstadt (dpa/th) - Ein 72-Jähriger hat in Heilbad Heiligenstadt die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist gestorben. Wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte, könnte es sein, dass der Mann gesundheitliche Probleme hatte. Er prallte mit seinem Wagen gegen eine Hauswand. Seine 66 Jahre alte Beifahrerin kam verletzt ins Krankenhaus. Einsatzkräfte leiteten am Unfallort Rettungsmaßnahmen ein, konnten aber nichts mehr für den Mann tun.