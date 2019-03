Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Heidenrod (dpa/lhe) - Ein 65 Jahre alter Motorradfahrer ist in Heidenrod (Rheingau-Taunus-Kreis) beim Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Die 69-jährige Autofahrerin hatte nach ersten Erkenntnissen beim Abbiegen nicht auf den nachfolgenden Verkehr geachtet, wie die Polizei zur Unfallursache mitteilte. Demnach hielt sie zunächst am rechten Fahrbahnrad an, bog dann aber nach links ab. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf rund 10 000 Euro geschätzt.