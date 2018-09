Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Heidenheim (dpa/lsw) - Ein Motorradfahrer ist auf der Bundesstraße 466 bei Heidenheim (Kreis Heidenheim) mit einem Auto zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Der 40 Jahre alte Mann war am Samstagnachmittag in einer Rechtskurve vermutlich zu schnell unterwegs gewesen und in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dort stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Der 49-jährige Autofahrer wurde dabei nicht verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 35 000 Euro.