31-Jähriger stirbt bei Unfall im Gegenverkehr

Heiden (dpa/lnw) - Nach einem schweren Zusammenstoß zweier Autos im Kreis Borken ist ein Mann gestorben. Kurz vor Heiden war der Wagen des 31-Jährigen in einer Rechtskurve ins Schleudern geraten und auf der Gegenfahrbahn in ein anderes Auto gekracht, wie die Polizei mitteilte. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Der 21 Jahre alte Fahrer des entgegenkommenden Autos und seine 17-Jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Kreisstraße K11 war für mehrere Stunden bis in die Nacht komplett gesperrt.