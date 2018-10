Verkehrsbehinderungen nach Unfall am Gaisberg-Tunnel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Heidelberg (dpa/lsw) - Ein schwerer Verkehrsunfall am Gaisberg-Tunnel hat am frühen Donnerstagmorgen den Berufsverkehr in der Heidelberger Innenstadt durcheinandergebracht. Der Tunnel sei in beide Fahrtrichtungen gesperrt, sagte ein Polizeisprecher in Mannheim am Donnerstagmorgen. Demnach waren eine Radfahrerin und ein Auto zusammengestoßen. Die Frau kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der Tunnel sollte mindestens am Morgen noch gesperrt bleiben.