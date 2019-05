Straßenbahn entgleist in Heidelberg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Heidelberg (dpa/lsw) - In Heidelberg hat eine entgleiste Straßenbahn am Donnerstagmorgen für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Nach Polizeiangaben wurde dabei niemand verletzt, alle Fahrgäste verließen den Zug unbeschadet. Die Bahn sprang demnach an einer Kreuzung im Stadtteil Bergheim aus den Schienen. Dabei wurde die Fahrbahn teilweise blockiert. Noch am Vormittag konnte die Straßenbahn wieder in das Gleis gehoben werden und die Fahrt fortsetzen. Ursache für den Vorfall sei eine Weichenstörung gewesen, sagte ein Sprecher des Verkehrsunternehmens RNV (Rhein-Neckar-Verkehr). Demnach hatte sich ein Fremdkörper in einer Weiche befunden und für die Entgleisung gesorgt.