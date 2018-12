Auto geht in Flammen auf: Mutter und Kind unverletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Heidelberg (dpa/lsw) - Eine 25 Jahre alte Mutter und ihr acht Monate altes Kleinkind konnten sich in Heidelberg im Stadtteil Kirchheim gerade noch aus ihrem Auto retten, bevor es in Flammen aufging. Das Feuer war am Montagabend vermutlich wegen eines technischen Defekts ausgebrochen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Wegen der starken Rauchentwicklung musste die angrenzende Landstraße kurzfristig gesperrt werden. Mutter und Kind blieben unverletzt.