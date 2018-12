Lastwagen überrollt 70-Jährigen auf Bauernhof

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hattingen (dpa/lnw) - Ein 70-Jähriger ist auf einem Bauernhof in Hattingen (Ennepe-Ruhr-Kreis) von einem Lastwagen überfahren und dabei tödlich verletzt worden. Der Mann habe sich während des Rangierens des Lkw-Fahrers hinter dem 26-Tonner aufgehalten und sei dann erfasst worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Demnach handelt es sich bei dem Verunglückten um einen Angehörigen des Hofes. Weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht. Notfallseelsorger betreuten nach dem Unfall am Mittwoch Angehörige vor Ort. Der 40 Jahre alte Fahrer des Lastwagens einer Anlieferfirma erlitt einen Schock und wurde ärztlich versorgt.