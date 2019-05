Motorradfahrer fährt in Graben und wird schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Flörsheim/Hattersheim (dpa/lhe) - Ein Motorradfahrer ist im Main-Taunus-Kreis mit seiner Maschine in einen Straßengraben geraten und dabei schwer verletzt worden. Der 30-Jährige sei am Freitag von Flörsheim kommend in Richtung Hattersheim unterwegs gewesen und dabei in einer Rechtskurve von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Ein Notarzt versorgte den Mann zunächst an der Unfallstelle, später kam der 30-Jährige in ein Krankenhaus. Die Landstraße 3006 wurde den Angaben zufolge vorübergehend voll gesperrt. Bei dem Mann sei eine Blutprobe angeordnet worden.