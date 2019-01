Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hatten (dpa/lni) - Ein Radfahrer ist in Hatten (Landkreis Oldenburg) von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der Mann sei am Mittwoch mit seinem Elektrofahrrad unvermittelt auf die Fahrbahn gekommen und mit dem Wagen zusammen gestoßen, sagte ein Polizeisprecher in Delmenhorst. Der Verletzte starb noch am Unfallort. Die 58 Jahre alte Autofahrerin wurde von einem Kriseninterventionsteam betreut. Für die Unfallaufnahme wurde die Straße zeitweise gesperrt.