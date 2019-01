40-Tonnen-Laster verliert Ladung: A7 bei Rendsburg gesperrt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rendsburg (dpa/lno) - Pendler im Norden brauchen zu Wochenbeginn gute Nerven: Auf der Autobahn 7 ist zwischen Warder und Rendsburg am Montagmorgen ein 40-Tonnen-Laster mit Holzhackschnitzeln umgekippt. Die gesamte Ladung geschredderten Holzes verteilten sich auf der Fahrbahn, wie die Autobahnpolizei mitteilte. Ein Reifen des Lastwagens war am frühen Morgen geplatzt, das Auto kippte auf die Seite und die Dachplane riss auf. Der 30 Jahre alte Fahrer blieb unverletzt, die Polizei schätzt den Schaden auf 150 000 Euro.

Die A7 ist für Bergungsarbeiten derzeit zwischen dem Dreieck Bordesholm und dem Rastplatz Ohe in Richtung Norden gesperrt. Am späten Morgen wolle die Polizei den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeileiten, sagte ein Sprecher. Die Bergungsarbeiten werden voraussichtlich bis in den Nachmittag andauern.