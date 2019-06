Fahrer verliert Kontrolle über Auto: Zwei Schwerverletzte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hasborn (dpa/lrs) - Bei einem Autounfall auf der Autobahn 1 bei Hasborn (Landkreis Bernkastel-Wittlich) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Der 28 Jahre alte Fahrer verlor am frühen Samstagmorgen aus ungeklärter Ursache in Richtung Koblenz in einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, wie die Autobahnpolizei in Schweich mitteilte. Auf einem Grünstreifen krachte er gegen mehrere Verkehrszeichen und überschlug sich. Der Fahrer und seine 25-jährige Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen und kamen ins Krankenhaus.