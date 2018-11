Direkt aus dem dpa-Newskanal

Harsefeld (dpa/lni) - Ein 73-jähriger Radfahrer ist in Harsefeld im Landkreis Stade von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 90-Jährige am Steuer des Autos am Samstag bei Rot auf eine Kreuzung gefahren. Der Zusammenprall war so heftig, dass der Radler noch an der Unfallstelle starb.