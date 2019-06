Direkt aus dem dpa-Newskanal

Haren (dpa/lni) - Bei einem schweren Verkehrsunfall bei Haren im Landkreis Emsland ist ein Motorradfahrer gestorben. Eine Autofahrerin habe den 29-Jährigen am Samstag beim Abbiegen übersehen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Daraufhin sei der Mann vom Auto erfasst worden und habe sich so schwer verletzt, dass er am Unfallort reanimiert werden musste. Wenig später starb er in einem Krankenhaus.