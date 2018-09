Fünfjährige bei Auffahrunfall mit Lkw verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hanshagen (dpa/mv) - Bei einem Auffahrunfall nahe Hanshagen (Kreis Vorpommern-Greifswald) ist am Morgen ein fünf Jahre altes Mädchen verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, war ein Lastwagen auf der Kreisstraße 20 auf ein Auto aufgefahren, dass vor der Einmündung zur Bundesstraße 109 stand. Die 26-jährige Autofahrerin und der Lkw-Fahrer blieben unverletzt. Das Kind kam per Rettungswagen in eine Klinik nach Greifswald. Der Schaden wurde auf mehrere Tausend Euro geschätzt, die Unfallursache sei unklar.