Zwei Radfahrer angefahren und verletzt: Täter flüchtet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Ein Unbekannter hat in Hannover zwei Radfahrer mit einem Auto angefahren und schwer verletzt. Anschließend lief der junge Mann weg. Der nach Einschätzung von Passanten etwa 20 Jahre alte Mann hatte am frühen Mittwochabend zunächst ein geparktes Auto gerammt und war dann weitergefahren, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Kurze Zeit später bog er entgegen der Fahrtrichtung in eine Einbahnstraße ein und geriet auf den Fahrradweg. Dabei fuhr er einen 46-Jährigen und eine 57 Jahre alte Frau auf ihren Fahrrädern an und krachte gegen eine Hauswand. Den Wagen mit ungültigen Kennzeichen ließ der Mann anschließend stehen. Wie er an das Auto gekommen war, stand zunächst nicht fest. Die Radler wurden in eine Klinik gebracht.