Wasserleiche in Hannover gefunden

Hannover (dpa/lni) - Ein 46 Jahre alter Mann ist in einem Gewässer in Hannover tot aufgefunden worden. Laut Feuerwehr wurde die Leiche am Montagabend im Bereich eines Abzweigs der Leine im Stadtteil Ricklingen gesichtet. Mitarbeiter des anliegenden Wasserkraftwerkes hatten den Mann laut Polizei entdeckt. Der Körper war noch mit wärmerer Kleidung bekleidet, daher geht die Polizei davon aus, dass er schon längere Zeit im Wasser gelegen haben könnte. Fremdeinwirkung schloss ein Polizeisprecher aus. Warum der Mann ins Wasser fiel, war zunächst unklar.