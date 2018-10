Tanklaster in Flammen: Lastwagenfahrer stirbt auf A2

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 2 ist in der Nähe von Hannover ein Tanklaster in Brand geraten und dessen Fahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der Sattelzug nach bisherigen Erkenntnisse kein Gefahrgut geladen. Dennoch wurde die A2 zunächst gesperrt. Der in Richtung Dortmund fahrende Tanklaster fuhr den Angaben zufolge kurz hinter dem Autobahnkreuz Hannover-Ost auf einen anderen Sattelzug auf. Der auffahrende Lastwagen fing dabei Feuer und brannte dann aus. Der Fahrer starb in der Fahrzeugkabine.