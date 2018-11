Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Bei der Kollision einer Straßenbahn und eines Sattelschleppers sind in Hannover drei Menschen verletzt worden. "Der Lkw-Fahrer wollte am Freitag auf ein Werksgelände abbiegen und übersah dabei die Bahn der Linie 4", sagte ein Sprecher der Polizei. Der Aufprall war so heftig, dass der Sattelschlepper von der Fahrbahn geschleudert wurde und einen Strommast umriss. Der Schaden sei erheblich, könne aber noch nicht genau beziffert werden, hieß es.