Kind stößt mit Stadtbahn in Hannover zusammen

Hannover (dpa/lni) - Ein Elfjähriger ist mit einer Stadtbahn in Hannover zusammengestoßen und schwer verletzt ins Krankenhaus gekommen. Der Junge habe am Samstag mit dem Fahrrad eine Straße überqueren wollen, teilte die Polizei mit. Dabei übersah er die Stadtbahn. Ein Rettungswagen brachte das Kind in eine Klinik. Wegen des Unfalls kam es zu leichten Beeinträchtigungen im Stadtbahnverkehr.