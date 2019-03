Auto überschlägt sich auf A2: Familie bleibt unverletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Eine vierköpfige Familie hat bei einem Unfall mit einem Überschlag auf der Autobahn 2 (A2) bei Hannover großes Glück gehabt - alle Beteiligten blieben nahezu unverletzt. Das Auto der Familie sei aus bisher ungeklärten Umständen mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Dabei landete das Auto auf dem Dach in einer Böschung am Straßenrand. Mutter, Vater und zwei Kleinkinder befreiten sich demnach selbst aus dem Auto. Neben kleineren Blessuren blieben sie unverletzt. Auch der andere beteiligte Fahrer verletzte sich bei dem Unfall am Sonntag nicht. 28 Rettungskräfte waren im Einsatz.