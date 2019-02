Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Ein 94 Jahre alter Autofahrer ist in Hannover von der Straße abgekommen und wenig später in einer Klinik gestorben. Er sei mit seinem Wagen gegen zwei parkende Wagen gekracht und dann auf die Seite gekippt, teilte die Polizei mit. Mutmaßlich sei der Senior am Freitagnachmittag wegen gesundheitlicher Probleme von der Hohenzollernstraße in Oststadt abgekommen. Die Polizei sucht nach Zeugen. Die Straße wurde für rund eine Stunde gesperrt.