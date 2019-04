Direkt aus dem dpa-Newskanal

Göttingen (dpa/lni) - Bei einem Unfall auf der Autobahn 7 in Fahrtrichtung Kassel sind am Samstagnachmittag fünf Menschen verletzt worden. Für die Rettungsarbeiten landete ein Rettungshubschrauber kurz vor Hedemünden, teilte die Polizei mit. Die Autobahn wurde zwischen dem Dreieck Drammetal und der Anschlussstelle Hedemünden zunächst voll gesperrt und es bildete sich ein sieben Kilometer langer Stau. Später konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden.