Ein Toter bei Lkw-Unfall: Vollsperrung auf A7

Kassel (dpa/lni) - Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 7 ist am Donnerstag der Fahrer eines Klein-Lkw tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, wechselte er während eines Staus zwischen den Anschlussstellen Kassel-Nord und Hann. Münden-Lutterberg den Fahrstreifen und fuhr ohne zu bremsen auf einen bereits stehenden Sattelzug auf. Der Mann starb noch am Unfallort. Der Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt. Ein weiterer Lkw-Fahrer, der sich mit seinem Wagen unmittelbar auf Höhe des Unfallgeschehens befand, erlitt einen Schock und wurde von einem Rettungswagen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die A7 war in Richtung Norden rund eine Stunde lang voll gesperrt. Die Identität des Verunglückten und die Unfallursache waren zunächst unklar.