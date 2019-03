Direkt aus dem dpa-Newskanal

Handewitt (dpa/lno) - Ein Motorradfahrer ist auf der Autobahn 7 bei Handewitt (Kreis Schleswig-Flensburg) bei einem Unfall gestorben. Der 26-Jährige sei gestürzt und in die Leitplanke geprallt, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Andere Fahrzeuge waren an dem Unfall am Sonntag nicht beteiligt. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Wie es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch unklar.