Auto kollidiert mit Transporter: 85-Jähriger schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Handewitt (dpa/lno) - Beim Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Transporter ist in Handewitt (Kreis Schleswig-Flensburg) ein 85 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Der Mann wollte am Samstag mit seinem Auto von einem Parkplatz auf eine Kreisstraße abbiegen, als er mit dem Transporter eines 78-Jährigen zusammenstieß, wie die Polizei mitteilte. Der 85-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Sprinterfahrer blieb den Angaben zufolge unverletzt.