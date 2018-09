Vorfahrt genommen: Zwei Autofahrer schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wesel (dpa/lnw) - In Hamminkeln im Kreis Wesel sind zwei Autofahrer mit ihren Fahrzeugen zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Ein 22-Jähriger missachtete beim Linksabbiegen am Donnerstag die Vorfahrt eines entgegenkommenden Autos, wie die Polizei mitteilte. Der 22-Jährige und der 59 Jahre alte Fahrer des anderen Autos wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Lebensgefahr bestand demnach nicht.