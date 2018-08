Zwei Schwerverletzte bei Autounfall im Kreis Nordhausen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Heringen/Helme (dpa/th) - Bei einer Kollision ihrer Autos in Heringen/Helme (Kreis Nordhausen) sind zwei Autofahrer schwer verletzt worden. Ein 67-Jähriger wollte am Samstag in der Nähe des Ortsteils Hamma auf eine Straße abbiegen und übersah dabei einen 46-Jährigen, der mit seinem Auto Vorfahrt hatte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Es kam zum Zusammenstoß. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 20 000 Euro.