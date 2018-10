Zwei Verletzte bei Unfall mit Linienbus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamm (dpa/lnw) - Bei einem Unfall mit einem Linienbus in Hamm sind zwei Fahrgäste verletzt worden. Der Busfahrer musste am Sonntagabend scharf bremsen, weil ein Fußgänger in Höhe einer Haltestelle unvermittelt auf die Straße lief, wie die Polizei am frühen Montagmorgen mitteilte. Ein 14-jähriges Mädchen aus dem heftig bremsenden Bus wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ein 67-jähriger Fahrgast konnte vor Ort behandelt werden. Der Fußgänger blieb laut Polizei unverletzt.