Von Auto erfasst: Sechsjähriger Junge schwer verletzt

Hamm (dpa/lnw) - Ein sechsjähriges Kind ist in Hamm von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Junge am Mittwochnachmittag in der Innenstadt auf die Fahrbahn gelaufen. Dort wurde er vom Auto eines 27-Jährigen erfasst. "Wir wissen nicht, warum der Junge auf die Straße lief", sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen. Der Unfall sei vermutlich bei geringer Geschwindigkeit passiert. Näheres war noch nicht bekannt.

Der Autofahrer brachte den Sechsjährigen und die Mutter des Jungen selbst in eine Notfallpraxis. Von dort wurde der Sechsjährige in eine Kinderklinik gebracht.