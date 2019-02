Mit mehr als 120: Verfolgungsfahrt endet an Hauswand

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamm (dpa/lnw) - Mit teilweise mehr als 120 Stundenkilometern und über eine rote Ampel ist ein 20 Jahre alter Autofahrer in der Nacht zum Donnerstag in Hamm vor der Polizei geflüchtet - und am Ende der Verfolgungsfahrt gegen eine Hauswand geprallt. Der Mann und seine drei jungen Mitfahrer seien unverletzt geblieben, sagte ein Polizeisprecher. Der Fahrer habe vermutlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestanden.

Die Polizei hatte den Wagen wegen eines defekten Rücklichts kontrollieren wollen. Dem Polizeisprecher zufolge missachtete der Fahrer die Anhaltezeichen und gab Gas. Die Polizei sei dem Fahrzeug "in gebührendem Abstand" gefolgt. Nach knapp zwei Minuten verlor der 20-Jährige die Kontrolle über sein Auto - die Flucht endete an der Hauswand. Dort und am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 10 000 Euro.