Hamm (dpa/lnw) - Ungewöhnlicher Unfall in Hamm: Dort ist auf der Straße ein Reifen einer Frau in ihrem Auto entgegengerollt. Die 64-Jährige konnte nicht mehr ausweichen, der Reifen stieß an den Wagen - 2000 Euro Schaden. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Unfallflucht und sucht den Eigentümer des herrenlosen Reifens. Erste Spur der Ermittler laut Mitteilung von Montag: "Unweit der Unfallstelle lagen mehrere Radmuttern."