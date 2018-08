Auto überschlägt sich: zwei Verletzte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamm (dpa/lnw) - Bei einem spektakulären Verkehrsunfall sind in Hamm zwei Menschen leicht verletzt worden. Polizeiangaben zufolge stieß eine 34-jährige Autofahrerin am Sonntagabend bei einem Wendemanöver in einem Kreuzungsbereich mit dem Wagen eines 19-Jährigen zusammen. Dieser überschlug sich daraufhin und blieb auf der Seite liegen. Beide Unfallbeteiligten wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht, aber noch in der Nacht wieder entlassen werden. Die Unfallursache war laut Polizei am Montagmorgen noch unklar.