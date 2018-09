Auto rammt Fußgängerin - 75-Jährige schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamm (dpa/lnw) - Eine 75-Jährige Fußgängerin ist in Hamm beim Überqueren der Straße von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der 77-jährige Autofahrer konnte der Frau am Donnerstagabend trotz Vollbremsung nicht mehr ausweichen, wie die Polizei am frühen Freitagmorgen mitteilte. Die Fußgängerin wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sie schwebte nach Polizeiangaben nicht in Lebensgefahr.