34-Jähriger prallt mit Auto frontal gegen Baum und stirbt

Hamm (dpa/lnw) - Ein 34 Jahre alter Mann ist in Hamm mit seinem Auto frontal gegen einen Baum geprallt und ums Leben gekommen. Der Fahrer hatte laut Polizei am Samstag die Kontrolle über seinen Wagen verloren und sei dann in einem Straßengraben gelandet. Demnach starb er noch am Unfallort. Weshalb der 34-Jährige von der Spur abkam, war am Samstag noch nicht klar. Ein Gutachter soll die Unfallursache jetzt prüfen.