Hamburg dpa/lno) - Ein zwölfjähriger Junge ist am Freitagmittag in Hamburg-Billstedt von einem Bus erfasst und dabei schwer verletzt worden. Der Bus hatte beim Abbiegen aus zunächst unbekannter Ursache den Jungen gerammt, wie die Polizei mitteilte. Das Kind habe sich dabei schwer am Bein verletzt und sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Im Bus waren etwa 30 Schulkinder, einige von ihnen hätten teilweise unter Schock gestanden und seien ebenfalls behandelt worden.